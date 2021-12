Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia (Trung tâm Dự báo KTTVQG) cho biết, lúc 7 giờ sáng nay, 20-12, tâm bão số 9 (bão RAI) ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía tây quần đảo Hoàng Sa.

Cường độ bão mạnh cấp 10-11 (90-120km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng bắc đông bắc, tốc độ 15-20 km và suy yếu dần.

Đến 7 giờ sáng mai, vị trí tâm bão ở khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 220km về phía nam. Cường độ bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Những giờ sau đó, bão lại đổi hướng theo hướng đông đông bắc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực bắc Biển Đông.



Bão RAI đổi hướng ra biển và suy yếu dần. Ảnh: KTTVQG

Trung tâm Dự báo KTTVQG xác định: Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 15,0 đến 21,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 115,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.



Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía tây của khu vực bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13; sóng biển cao từ 5,0-7,0m; biển động dữ dội.

Vùng biển ngoài khơi Thừa Thiên Huế-Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) ngày hôm nay còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh.

Đánh giá về cơn bão số 9 (bão RAI), các chuyên gia khí tượng trong nước và quốc tế đều chung nhận định đây là cơn bão hiếm gặp và rất mạnh. Bão liên tục duy trì cấp gió mạnh, có thời điểm mạnh lên cấp siêu bão. Tại Philippines, siêu bão RAI đã làm ít nhất 75 người thiệt mạng.

Sau khi vào Biển Đông, bão vẫn diễn biến rất phức tạp, sau khi suy yếu nhẹ thì bất ngờ mạnh thêm hai cấp. Rất may mắn, do tác động của không khí lạnh và nhiều yếu tố khác, bão đã không đi thẳng vào đất liền nước ta mà hướng ra ngoài. Dự báo những giờ tới bão sẽ tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và một vùng áp thấp trên khu vực bắc Biển Đông. Đất liền nước ta đã an toàn.