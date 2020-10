Bão số 9 'quét' tới Gia Lai, 1 người bị thương do sập tường

Ngày 28-10, do ảnh hưởng của bão số 9, từ sáng nay trên địa bàn Gia Lai xuất hiện gió lớn, nhiều cây bị ngã đổ. Ngoài ra, trên địa bàn xuất hiện mưa lớn kéo dài.

Cụ thể, tại huyện Chư Sê, mưa lớn kém gió mạnh đã làm tốc mái một ngôi nhà cấp 4 ở xã Hbông; tường rào khuôn viên UBND xã Ia Blang bị ngã đổ hơn 15m; điểm trường làng Vơng Chép (xã Ayun) và Trường Mẫu giáo làng Chư Ruồi Sul (xã Kông Htok) bị tốc mái.



Do ảnh hưởng bão, trên địa bàn Gia Lai xuất hiện mưa từ sáng hôm nay. Ảnh: H.NAM

Khoảng 9 giờ 20, anh Pyan (SN 1988, ngụ tại làng Ia Lang, phường Chi Lăng, TP Pleiku) đã vào trú trong một căn chòi tạm bợ được giăng bạt tại khu vực ngã tư đường Lê Thị Riêng-Nguyễn Viết Xuân (thuộc phường Hội Phú, TP. Pleiku). Khi đang trú mưa tại đây, một phần bức tường của căn nhà phía sau bỗng nhiên đổ sập vào vùng đầu của anh Pyan khiến nạn nhận bị thương. Người này được đưa đi cấp cứu sau đó.

Trước việc mưa to do ảnh hưởng bão, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai đã cho hơn 400.000 học sinh từ Mầm non đến THPT nghỉ học một ngày để ứng phó trước tình hình diễn biến phức tạp của bão số 9.



Trú mưa, 1 người đàn ông bị tường đổ đè trúng bị thương. Ảnh: VN

Tại Kon Tum, bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum cho biết, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 9, hơn 160.000 học sinh toàn tình được nghỉ học hai ngày.