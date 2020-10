Bão số 9 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, cảnh báo lũ cực lớn

Chiều 28-10, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão số 9 sau khi đi vào đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Bão số 9 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

16 giờ chiều nay, ATNĐ ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam - Lào, cường độ gió cấp 6-7, giật cấp 9.



Bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Ảnh: KTTVQG

Do ảnh hưởng của bão số, chiều tối và đêm nay, vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; biển động; sóng biển cao từ 2-4m.

Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-4m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động; sóng biển cao từ 2-4m.



Ngoài ra do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc ATNĐ, kết hợp với không khí lạnh, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Bình, Quảng Trị, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Cảnh báo tin lũ đặc biệt lớn

Do ảnh hưởng của bão, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Kon Tum, Gia Lai có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 40-70mm. Từ ngày mai (29-10) mưa giảm. Từ Nghệ An đến Quảng Bình mưa kéo dài hết ngày 31-10.

Mưa nguồn lớn nên lũ trên sông Vu Gia đang lên rất nhanh. Mực nước lúc 16 giờ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 7,75m, dưới báo động 2 0,25m.



Để điều tiết nước, Công ty CP thủy điện Đăk Mi đã thông báo từ 15 giờ 30 chiều nay, thủy điện Đăk Mi 4 tăng lưu lượng xả tràn lần 2, dự kiến lưu lượng 11.400 m3/s, gấp đôi mức xả trước đó, 5.100m3/s.

Nếu duy trì liên tục mức xả này, trong 6-12 giờ sau đó, mực nước trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa có khả năng lên mức 11,2m, trên báo động 3 2,2m, vượt mức lũ lịch sử năm 2009 là 0,43m.

Do đó, nguy cơ rất cao sẽ có ngập lụt sâu, diện rộng vùng trũng thấp và sạt lở tại các huyện: Nam Giang, Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, thành phố Hội An (Quảng Nam), thành phố Đà Nẵng.