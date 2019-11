Bão suy yếu, mưa lớn ở Nam Trung bộ, Tây Nguyên

• Do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ bão số 6 nên trong ngày 12-11, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Ở khu vực Tây Nguyên và Đông Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. • Ở phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam, dự báo sẽ ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi phía bắc của Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ… Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc bộ sẽ có mưa, mưa rào và có nơi có giông; từ gần sáng 14-11, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Từ ngày 13-11, ở vịnh Bắc bộ và khu vực bắc biển Đông gió chuyển hướng đông bắc và mạnh dần lên, biển động mạnh. Nhiều địa phương mất điện Trong ngày 11-11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết do ảnh hưởng của bão số 6 nên có khoảng 200.000 khách hàng ở Phú Yên, Bình Định, Kon Tum, Khánh Hòa, Đắk Lắk… bị ảnh hưởng cung cấp điện.