Bảo vệ của bảo hiểm xã hội bị đánh tử vong tại cơ quan

Sáng 14- 10, ông Đặng Ngọc Thọ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), cho biết ông Đặng Ngọc Thành (45 tuổi) làm bảo vệ Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu, bị sát hại sau khu nhà trụ sở cơ quan.



Người dân đến trước trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu theo dõi sự việc.

Theo ông Thọ, khi ông đến cơ quan làm việc thì thấy cổng chính vẫn đóng, gọi điện cho ông Thành thì không thấy bắt máy.

Ông Thọ đi ra phía sau khu nhà trụ sở làm việc thì phát hiện ông Thành tử vong bên vũng máu.

"Chúng ôi cũng thấy cửa nách bị đập phá, nhìn vào phòng kho quỹ thấy cửa còn khép. Hiện nay công an đang niêm phong chưa cho người nào nào. Chưa biết được trong cơ quan có bị mất tài sản gì không" - Vị giám đốc nói với PV PLO.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An và cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc trên.