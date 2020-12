Bắt 2 anh em họ cuối năm đi buôn pháo và 11 bánh heroin

Chiều 20-12, Cơ quan công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đã phối hợp cơ quan chức năng triệt phá thành công đường dây ma túy “khủng” từ Lào vào Nghệ An, bắt giữ hai anh em họ thu hơn 10 bánh heroin.



Hoàng Văn Phượng bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Sau một thời gian theo dõi điều tra, đêm 19-12, Công an TP Vinh chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Thanh Chương, Đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Đồn biên phòng Ngọc Lâm (huyện Thanh Chương, Nghệ An) phá án.

Khoảng 21 giờ đêm 19-12, khi Hoàng Văn Tuấn (42 tuổi, trú xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, Nghệ An) đang chở ma túy đi bán tại khu vực đường 46C (thuộc địa bàn xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương) thì bị lực lượng trên vây bắt.

Lúc này, Tuấn rút con dao nhọn ra chống trả lực lượng vây bắt để lợi dụng đêm tối chạy trốn. Các chiến sĩ cảnh sát đã kịp né tránh con dao của Tuấn rồi tước được con dao, bắt giữ Tuấn.



Hoàng Văn Tuấn bị bắt giữ cùng tang vật ma túy và pháo. Ảnh: CA.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm có một con dao nhọn, 10 bánh heroin, 2kg ma túy đá, 2 kg ketamine, 4.000 viên ma túy tổng hợp, một xe máy.

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án Công an TP Vinh phối hợp cơ quan chức năng bắt giữ Hoàng Văn Phượng (51 tuổi, trú xóm Long Tiến, xã Thanh Long). Khám xét nhà riêng của Phượng, công an thu giữ thêm một bánh heroin, 1.000 viên ma túy tổng hợp và 20 kg pháo nổ.

Theo chính quyền địa phương cho biết, Tuấn và Phượng là anh em họ, nhà ở gần nhau.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu hai anh em Tuấn, Phương khai nhận đã cấu kết với nhau để buôn bán ma túy kiếm lời dịp cuối năm.