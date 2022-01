Ngày 28-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra vụ án mạng xảy ra trên tỉnh lộ 547 (xã thôn Minh Hòa, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân).

Trước đó, anh Trịnh Văn Chung (trú xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân) được đưa đến BV Đa khoa huyện Nghi Xuân với tình trạng bị thương rất nặng. Anh Chung được chuyển tuyến đến BV Chấn thương chỉnh hình Nghệ An nhưng anh đã tử vong ngay sau đó.

Công an huyện Nghi Xuân vào cuộc điều tra xác định anh Chung bị tử vong do bị sát hại chứ không phải do bị tai nạn giao thông.



Phan Thanh Tùng và Trần Đức Thắng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt giữ hai nghi phạm là Phan Thanh Tùng (20 tuổi, trú xã Xuân Thành) và Trần Đức Thắng (19 tuổi, trú xã Xuân Hải).



Điều tra ban đầu cho thấy, tối 26-1, Tùng và Thắng cùng Lê Trọng Vinh rủ nhau đi nhậu tất niên. Sau ăn uống, cả nhóm ra về. Khi đang về trên tỉnh lộ 547 thì anh Chung chạy xe máy vượt qua nhóm của Tùng. Nghĩ anh Chung khiêu khích mình, Tùng nói Thắng và Vinh đuổi theo. Khi đuổi tới xe anh Chung, Tùng rút dao chém anh Chung nhưng không trúng.

Anh Chung tiếp tục chạy thì Tùng đuổi theo cầm dao uy hiếp, yêu cầu anh dừng xe. Anh Chung lo sợ, dừng xe lại xin lỗi nhưng vẫn bị Tùng đánh. Chưa dừng lại ở đó, Tùng còn dùng dao gây thương tích khiến anh Chung gục trên đường.

Sau khi gây án, Tùng và Thắng bỏ đi và bàn với nhau thống nhất lời khai, tiêu huỷ hung khí…Tùng và Thắng bị bắt khi chưa kịp bỏ trốn.