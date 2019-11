Bắt 2 người ở Hà Tĩnh liên quan đến môi giới đi nước ngoài

Chiều 1-11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam một người và bắt khẩn cấp một người khác để điều tra về hành vi tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.



Người dân ở xã Thiên Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đang chờ đợi thông tin năm người quê xã Thiên Lộc đi Anh mất liên lạc từ chiều 22-10.

Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh đã và đang triệu tập lấy lời khai một số nghi phạm liên quan đến hành vi tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Do đang mở rộng điều tra đường dây trên nên Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh chưa tiết lộ danh tính bị can.

Những ngày qua, các gia đình ở Hà Tĩnh đã trình báo có 10 lao động quê Hà Tĩnh mất liên lạc với gia đình khi trên đường sang Anh vào ngày 22 và 23-10. Trong đó, ở huyện Can Lộc có tám người, huyện Nghi Xuân và thị xã Hồng Lĩnh mỗi huyện có một người.

Tại Nghệ An cũng có khoảng 18 lao động quê ở các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc, TP Vinh và thị xã Cửa Lò… trên đường đi sang Anh bị mất liên lạc từ ngày 22 và 23-10.

Trước đó, ngày 30-10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2016 đến nay.

Theo Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh đang phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an, công an các địa phương tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định của pháp luật.