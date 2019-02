Bắt 2 tên cướp trạm thu phí cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã kết hợp cùng các trinh sát Cục cảnh sát Hình sự phía Nam (Bộ Công an) bắt được hai nghi can trong vụ cướp tại trạm thu phí cao tốc Long Thành - Dầu Giây (huyện Thống Nhất).