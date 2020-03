Bắt gần hết nhóm thanh niên đập phá 35 xe ô tô ở Vũng Tàu

Chiều 30-3, Thượng tá Nguyễn Văn Luyện, Trưởng công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa- Vũng tàu) cho biết, cơ quan này đã tạm giữ 8 trong 10 đối tượng gây ra các vụ cố ý làm hư hỏng tài sản, dùng gạch đá ném vỡ kính, gương, đèn nhiều xe ô tô trên địa bàn rạng sáng 29-3.



Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 29-3, công an TP Vũng Tàu nhận được tin báo từ người dân về việc nhiều xe ô tô của người dân đậu trên vỉa hè trên nhiều tuyến đường khác nhau bị đập phá. Đội Cảnh sát Hình sự công an TP Vũng Tàu nhanh chóng phối hợp các lực lượng công an phường truy xét.





Qua rà soát camera, công an xác định các vụ đập phá xảy ra rạng sáng 29-3. Theo đó, có 10 đối tượng sử dụng 5 xe máy di chuyển trên nhiều tuyến đường, dùng gạch ném về phía xe ô tô làm hư hỏng xe.

Công an ghi nhận tại phường 9 xảy ra 12 vụ, phường 8 xảy ra 7 vụ, phường 3 xảy ra 3 vụ, phường 10 xảy ra 3 vụ và một số phường khác. Ước tính đến nay tổng cộng 35 vụ do nhóm đối tượng trên gây ra.

Truy xét nhóm đối tượng trên, trong ngày 29-3, công an đã triệu tập hai đối tượng là Phạm Hoàng Anh Thư (tên gọi là Bin, 16 tuổi, ngụ phường Rạch Dừa, TPVũng Tàu) và Nguyễn Văn Kiên (18 tuổi, ngụ phường 10) để làm việc.



Xe máy các đối tượng dùng để chở nhau đi đập xe ô tô. Ảnh: KL

Đến ngày 30-3, 6 đối tượng khác trong nhóm trên đã đến công an đầu thú. Đó là Lê Minh Kỳ (16 tuổi, phường Rạch Dừa), Nguyễn Thành Đạt (16 tuổi, ngụ phường 10), Huỳnh Thanh Long (18 tuổi), Phạm Huỳnh Hữu Hậu (16 tuổi, ngụ phường Rạch Dừa), Nguyễn Hoàng Phú (14 tuổi, ngụ phường 12), Vương Đình Bảo Long (15 tuổi, ngụ phường Nguyễn An Ninh).

Hiện còn hai đối tượng trong nhóm này hiện bỏ trốn, công an TP Vũng Tàu đang tiếp tục truy bắt.

Bước đầu các đối tượng thừa nhận đêm 28 rạng sáng 29-3, trong lúc chở nhau chạy xe máy đi chơi đã cùng nhau nghĩ ra trò dùng gạch đập phá các xe ô tô của người dân đậu trên vỉa hè. Các đối tượng khai bước đầu mục đích đập phá chỉ để nghịch phá cho vui…

Hiện công an TP Vũng Tàu tiếp tục điều tra làm rõ. Việc bắt giữ được nhóm đối tượng đập phá xe trong thời gian ngắn như trên đã khiến người dân Vũng Tàu bớt lo lắng.



Tại TP Vũng Tàu, do tình hình ANTT được đảm bảo nên nhiều người dân để xe ôtô qua đêm trên vỉa hè các tuyến đường.