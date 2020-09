(PL)- Rạng sáng 2-9, trên quốc lộ 91 đoạn thuộc xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, An Giang, tổ công tác của Trạm CSGT Châu Phú thuộc Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang phát hiện xe khách 67B-009.37 có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra.