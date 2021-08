Ngày 19-8, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đã bắt giữ Lưu Văn Long (23 tuổi, trú xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai) để điều tra hành vi trộm cắt tài sản khi đang đi cách ly y tế tập trung.



Tang vật chiếc tivi. Ảnh: CA.

Do Long đang trong thời gian cách ly y tế nên công an đang vừa tạm giữ vừa cách ly Long và tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm.

Thời gian qua, chính quyền trưng dụng Trường mầm non Quỳnh Trang làm nơi cách ly y tế cho người dân. Tuy nhiên, đêm 15-8, tại điểm cách ly này bị mất một chiếc ti vi màn hình phẳng trong phòng vừa khử trùng. Chiếc tivi này trị giá khoảng 9 triệu đồng, là để dùng dạy học cho học sinh của Trường mầm non Quỳnh Trang.



Lưu Văn Long bị bắt giữ. Ảnh: CACC.

Công an thị xã Hoàng Mai đã vào cuộc xác minh, điều tra và bắt giữ được Long. Đồng thời công an đã thu giữ được tang vật chiếc tivi.

Long khai, khoảng 21 giờ đêm 15-8, khi đang cách ly tập trung đã đi thăm dò, thấy phòng số 3, của Trường mầm non xã Quỳnh Trang có chiếc tivi còn mới. Quan sát và chờ thời điểm vắng người, Long lẻn vào trộm và đưa tivi ra phía bờ tường sau của nhà trường. Long để tivi ở đó rồi về phòng cách ly gọi điện nhờ anh Bùi Văn Trung (trú xã Quỳnh Trang) đến sau khu cách ly giúp chở tivi về nhà Trung.