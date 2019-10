Bắt Hải 'vổ', giang hồ đất cảng Hải Phòng chuyên chiếm đất

Ngày 17-10, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận Hải An đã khởi tố, bắt giam Bùi Đăng Hải (Hải “vổ”, 38 tuổi, trú phường Cát Bi, quận Hải An) về tội vi phạm các quy định về sử dụng đất theo điều 228 Bộ luật Hình sự.



Hải "vổ" bị bắt vì đã nhiều lần cho đàn em tổ chức chiếm đất

Cơ quan CSĐT Công an quận Hải An xác định trong các tháng 9 và 10-2019, Hải “vổ” đã bị cơ quan chức năng nhiều lần ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi xây dựng công trình trái phép chiếm đất tại khu vực đường Bắc Sơn – Nam Hải thuộc phường Thành Tô.



Hải “vổ” được chính quyền phường Thành Tô xác định là người cầm đầu các nhóm giang hồ chiếm các lô đất có nguồn gốc đất quân sự giao cho quân nhân tại khu vực mặt đường Bắc Sơn – Nam Hải.

Cụ thể, trong các ngày 15 và 16-8, có 2 hộ xây dựng tại 2 lô đất mà Sư đoàn 371 giao làm nhà ở tại mặt đường Bắc Sơn – Nam Hải đã bị nhóm Hải “vổ” đưa người tới đe doạ ngăn cản không cho xây dựng. Khi chính quyền phối hợp với đơn vị quân đội tới can thiệp thì nhóm này bỏ đi.

Tuy nhiên, sau đó nhóm Hải “vổ” đã quay lại “làm luật” chủ nhà, vì không muốn dây dưa phiền phức nên chủ nhà buộc phải “thương lượng”.

Tiếp đó, trong các ngày 22 và 23-8, đàn em Hải “vổ” chặt phá cây cối, xây dựng hàng rào tôn quây kín 2 lô đất có nguồn gốc đất quân sự mà một người dân đã mua của 2 quân nhân được Sư 371 giao làm nhà ở. Người mua đất báo cáo chính quyền phường tổ chức tháo dỡ công trình chiếm đất này nhưng lại bị nhóm giang hồ đến quây tôn tái chiếm.

Sáng 24-9, khi chủ đất cho người tới phá dỡ lán tôn do nhóm giang hồ dựng lên thì Hải “vổ” kéo theo nhiều đàn em tới chửi bới, đe dọa. Trưa cùng ngày, nhóm Hải “vổ” lại mang theo dao kiếm tới phá dỡ hàng rào tôn khu đất.

Một vụ nữa, chiều 21-9, khi một hộ dân làm hàng rào tôn trên khu đất nông nghiệp giao khoán của Nông trường Thành Tô (nay là Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển nông nghiệp) rộng hơn 100m2, Hải “vổ” lại kéo đàn em tới tranh chấp nhằm mục đích chiếm đất. Khi công an tới thì nhóm Hải “vổ” đã bỏ đi.



Các khu đất mặt tiền đường Bắc Sơn - Nam Hải bị các nhóm giang hồ quây tôn lấn chiếm

Trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 9-2019, nhiều lô đất trống ở khu vực đường Bắc Sơn – Nam Hải, thậm chí có một số lô ngay gần trụ sở UBND phường Thành Tô cũng bị các nhóm giang hồ tới lấn chiếm. Theo người dân, các vụ lấn chiếm này đều do Hải “vổ” đứng sau chỉ đạo đàn em đưa máy xúc tới san ủi chiếm đất.



Nhóm Hải “vổ” nhắm tới các lô đất chưa xây dựng, tổ chức san ủi, quây tôn rào kín chiếm đất. Chủ đất tới, nhóm này nói cũng có giấy tờ về lô đất nhưng không xuất trình. Khi phường và đơn vị quân đội tới giải quyết thì nhóm Hải yêu cầu chủ nhà phải “có trách nhiệm” vì đã tổ chức lực lượng, máy móc, mang vật liệu đến làm nên phải “bồi thường”. Một số hộ dân không muốn va chạm nên phải “chung chi”, hộ nào không đồng ý thì bị đe doạ.

Nhóm Hải “vổ” cũng được dư luận biết đến vì đã tổ chức chiếm hàng loạt các lô đất tại khu vực đất quân sự thuộc Tổng Công ty 319 tại khu Đồng Xa (phường Thành Tô) trong các năm 2015-2018 tuy nhiên không bị xử lý.

Trước đó, ngày 3-10, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, sau khi đi kiểm tra các công trình chiếm đất ở khu vực đường Bắc Sơn - Nam Hải, đã chỉ rõ tình trạng lấn chiếm này do các nhóm “xã hội”, dân “anh chị” tham gia. “Nhiều thông tin phản ánh tình trạng giang hồ lấn chiếm đất tràn lan có sự hậu thuẫn của phường, của công an” - ông Tùng nói.