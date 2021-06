Chiều 28-6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã bắt giữ Kha Văn Thân (trú bản Lưu Phong, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương) để điều tra về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Thời gian qua, Thân đã lên biên giới Việt - Lào mua ma túy rồi về dựng lán đứng bán lẻ ma túy cho các con nghiện. Thân cũng trang bị hung khí, súng, đạn để phòng thân và chống trả khi bị cảnh sát vây bắt.



Kha Văn Thân khi bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an huyện Tương Dương theo dõi và triệt phá tụ điểm ma túy phức tạp này.



Sau nhiều ngày đeo bám, mai phục, chiều 27-6, tại khu rừng bản Lưu Phong, (xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương) lực lượng công an đã bắt được Thân. Tang vật thu giữ của Thân gồm 3 gam heroin, một khẩu súng tự chế và 5 viên đạn.

Lực lượng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an Nghệ An và Công an huyện Tương Dương đã phá, dỡ bỏ chiếc lán Thân dựng lên để bán ma túy cho các con nghiện sử dụng heroin.

Hiện Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.