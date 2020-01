Bắt kế toán trưởng và thủ quỹ tham ô hơn 105 tỉ đồng

Ngày 11-1, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với hai nhân viên bưu điện thị xã Điện Bàn để điều tra về tội tham ô tài sản.



Bưu điện thị xã Điện Bàn. Ảnh: Đ.H

Theo đó, hai người này là Phạm Thị Diễm (41 tuổi, thủ quỹ) và Vũ Thị Ngọc Anh (46 tuổi, kế toán trưởng). Diễm và Ngọc Anh đã chiếm đoạt của bưu điện thị xã Điện Bàn số tiền hơn 105 tỉ đồng.

Được biết, bưu điện thị xã Điện Bàn làm dịch vụ thu phát. Lợi dụng chức vụ được giao, hai người này đã chiếm đoạt số tiền trên. Tính đến thời điểm này, công an Quảng Nam đã thu hồi số tiền hơn 60 tỉ đồng.

Vụ việc đang được công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.