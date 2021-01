Bắt một phụ nữ cho vay nặng lãi ở Nghệ An

Ngày 22-1, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Bạch Thị Sen (52 tuổi, trú thôn Thanh Nam, xã Bồng Khê, huyện miền núi Con Cuông, Nghệ An) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.



Bị can Bạch Thị Sen. Ảnh: NTV

Thời gian qua, biết được người dân ở miền núi khó khăn, cần vay tiền, Sen đứng ra “làm ơn” cho vay tiền. Tuy nhiên, khi người dân vay tiền, Sen thu lãi “cắt cổ” với lãi suất 3.000 đồng đến 5.000 đồng /1 triệu đồng/1 ngày.

Tuy nhiên, Sen hoạt động tinh vi và thường “cắt lãi” trước (trừ lãi suất vào số tiền gốc vay).

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc điều tra, lật tẩy thủ đoạn, chứng minh hành vi phạm tội của Sen. Khám xét nơi ở của bà Sen, công an thu giữ một số chứng từ, tài liệu liên quan vụ án.

Bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ Sen cho nhiều người vay gần một tỉ đồng, thu lợi bất chính gần 200 triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra.