Ngày 23-9, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can đối với vợ chồng Thái Bình Chinh và Lưu Thị Thủy về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Thời gian gần đây, Chinh, Thủy (cùng 35 tuổi, cùng trú phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai) cho người dân vay tiền, tính lãi suất cao dẫn đến lãi mẹ đẻ lãi con.

Từ tháng 10-2020 cho đến khi bị bắt giữ, vợ chồng Chinh cho vay lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/triệu/ngày. Khi cho vay tiền, Chinh và Thủy bảo người dân ký vào giấy vay tiền không ghi lãi suất mà thỏa thuận miệng. Cuối tháng vợ chồng Chinh, Thủy thu lãi suất, nếu người dân chậm nộp lãi suất một sẽ bị "phạt" đóng thêm một tháng lãi suất.

Sau thời gian xác minh, điều tra, ngày 13-9, Công an thị xã Kỳ Anh bắt giữ Chinh tại nhà riêng. Công an thu giữ số tiền hơn 889 triệu đồng, 3 chiếc xe máy cùng các tài liệu, tang vật liên quan.

Điều tra mở rộng, ngày 16-9, Công an thị xã Hoàng Mai bắt giữ vợ Chinh.