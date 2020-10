Bế mạc Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII

Sau 3 ngày làm việc, sáng 13-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị của Đảng ủy Công an Trung ương trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và đại biểu Đại hội đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.



Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ra mắt Đại hội. Ảnh: TTXVN

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu gồm 27 đại biểu chính thức và hai đại biểu dự khuyết cùng năm đại biểu đương nhiên tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đã nhất trí thông qua các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu chủ yếu của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới, với quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, phấn đấu đến năm 2030 tinh nhuệ, hiện đại; phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Về phương hướng trong nhiệm kỳ tới, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII xác định: Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và hoạt động của lực lượng Công an nhân dân.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Công an Trung ương, của các tổ chức đảng trong Công an nhân dân; xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại…

Thay mặt Đoàn Chủ tịch và Đảng ủy Công an Trung ương, phát biểu kết luận Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, với những kết quả đạt được, có thể khẳng định Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII đã thành công tốt đẹp, thực sự là Đại hội mẫu mực, tiêu biểu như chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.



Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, kết quả và thành công của Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII có ý nghĩa rất quan trọng, mở ra một dấu mốc lớn cho sự phát triển của Đảng bộ Công an Trung ương và lực lượng Công an nhân dân.

Thời gian tới, Đại tướng Tô Lâm nêu rõ, bên cạnh những thuận lợi, thời cơ, lực lượng Công an nhân dân vẫn có nhiều khó khăn, thách thức; sự phát triển lớn mạnh của Đảng bộ Công an Trung ương và lực lượng Công an nhân dân phụ thuộc vào sự phấn đấu, rèn luyện, vai trò, hiệu quả lãnh đạo của từng cấp ủy, tổ chức Đảng; sự tu dưỡng, phấn đấu của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong toàn lực lượng.

Đại tướng Tô Lâm yêu cầu, ngay sau Đại hội, các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương và cấp ủy Công an địa phương cần chủ động tổ chức thiết thực việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với các đơn vị, địa phương, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII thành hiện thực trong thực tiễn công tác, chiến đấu.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ của Đảng bộ Công an Trung ương và lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân…

Lực lượng Công an nhân dân thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, quyết tâm xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương thực sự là Đảng bộ kiểu mẫu, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực lãnh đạo.

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phấn đấu đến năm 2030 tinh nhuệ, hiện đại, là lực lượng chính trị trung thành và tin cậy, “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Thay mặt Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương dự Đại hội XIII của Đảng, Đại tướng Tô Lâm khẳng định, Đoàn đại biểu sẽ lĩnh hội đầy đủ, sâu sắc tinh thần, khí thế và quyết tâm của Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến thiết thực vào các quyết định của Đại hội, góp phần vào thành công Đại hội XIII của Đảng.