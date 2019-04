Bé trai 2 tháng tuổi ở Bình Dương tử vong nghi do tiêm chủng

Ngày 11-4, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thì bé trai 2 tháng tuổi tử vong tại bệnh viện để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.



Bệnh viện nơi xảy ra vụ việc.

Theo lời kể của gia đình anh Lê Hữu Thế (37 tuổi, tạm trú tại phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương), sáng 10-4, anh cho con trai là Lê Hữu Việt H. (sinh ngày 8-2-2019) đi tiêm chủng tại Phòng khám đa khoa khu vực An Phú.

Sau khi đi tiêm về, đến khoảng 15 giờ cùng ngày, cháu H. bắt đầu lên cơn sốt và không có dấu hiệu giảm. Ngay lập tức gia đình chuyển lên Phòng khám nhi thành phố (phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) để khám.

Tại đây, sau khi thăm khám các bác sĩ chuẩn đoán là “Sốt sau chủng ngừa” và cho thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi và một số thuốc hạ sốt để điều trị.



Cơ quan công an đang lấy lời khai gia đình nạn nhân.

Tuy nhiên đến sáng 11-4, cháu H. vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm mà khóc rất nhiều. Thấy vậy, gia đình anh Thế lại tiếp tục đưa lên Phòng khám Nhi Thành Phố để cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ không nhận và bảo chuyển sang bệnh viện khác. Gia đình tiếp tục đưa bé đến Bệnh viện phụ sản nhi Bình Dương để cấp cứu.

Khi các bác sĩ đưa vào cấp cứu cháu vẫn khóc rất nhiều, tuy nhiên khoảng 20 phút sau thì không thấy khóc nữa. Các bác sĩ ra báo với gia đình là cháu H. đã tử vong.

Điều đáng nói là sau khi bé trai tử vong, bệnh viện chỉ bảo gia đình đóng phí khám bệnh 70.000 đồng rồi bảo gia đình đưa cháu về. Bệnh viện không hề nói nguyên nhân vì sao bé trai này tử vong, cũng không hề cấp giấy báo tử và có bất cứ giấy tờ cho gia đình.



Anh Lê Hữu Thế (cha nạn nhân) rất bức xúc về cái chết không rõ nguyên nhân của con trai mình.

"Cháu mất gia đình tôi rất buồn, hiện tại vợ tôi đang khóc ngất ở nhà. Tôi rất bức xúc khi cháu tử vong sau khi cấp cứu nhưng phía bệnh biện không nói gì. Chỉ bảo chúng tôi đóng 70.000 đồng tiền phí khám bệnh rồi bảo đi về", anh Thế bức xúc nói.

Về phía bệnh viện Bệnh viện phụ sản nhi Bình Dương, chúng tôi vẫn chưa liên hệ được với đại diện phát ngôn của bệnh viện này.