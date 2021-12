Theo số liệu của TAND tỉnh Bến Tre trong năm 2021, TAND hai cấp thụ lý 7.990 vụ án dân sự, so với cùng kỳ giảm 1,193 vụ; giải quyết 6.260 vụ, so cùng kỳ giảm 2.278 vụ (đạt 78,35); còn lại 1.730 vụ. Trong đó: TAND tỉnh thụ lý 469 vụ, đã giải quyết 356 vụ (đạt 75,9%), còn lại 113 vụ. TAND huyện, thành phố thụ lý 7.521 vụ, đã giải quyết 5.904 vụ (đạt 78,5%) còn lại 1.617 vụ. Về án hôn nhân gia đình: Trong năm TAND hai cấp thụ lý 4.141 vụ án (chiếm 51,8% số lượng án dân sự); giải quyết 3.793 vụ (đạt 91,6%), còn lại đang giải quyết 348 vụ. Số lượng án hôn nhân, gia đình tuy có giảm nhưng so với cùng kỳ nhưng vẫn chiếm tỷ lệ cao.