Bến Tre: Đình chỉ 3 vụ khai thác đất sai quy định

Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND xã An Bình Tây, huyện Ba Tri (Bến Tre) cho biết, chính quyền địa phương và lực lượng công an tỉnh Bến Tre vừa phát hiện ba vụ khai thác đất bờ kênh, đất mặt ruộng không đúng quy định.

Theo ông Phúc, khoảng năm 2019, UBND xã An Bình Tây có hợp đồng thanh lý giao cho ông Trần Văn Chinh (ngụ ấp An Hòa, xã An Bình Tây) được khai thác đất bờ kênh tại kênh Đấu Giá. UBND xã cũng đồng ý cho ông Phạm Văn Nhân (ở ấp An Phú, xã An BìnhTây) được khai thác đất đất bờ kênh trên kênh Tự Chảy.



Vào mùa khô tại huyện Ba Tri thường diễn ra tình trạng người dân khai thác đất mặt ruộng. Ảnh minh họa

Ông Phúc lý giải, do trước đây, ngành thủy lợi địa phương đã nạo vét cáckênh nội đồng trên địa bàn xã nhằm khơi thông nguồn nước phục vụ trồng lúa và sản xuất nông nghiệp của người dân trong vùng.

Khi nạo vét, đất nạo vét được bỏ theo hai bên bờ kênh dẫn đến hiện trạng các bờ kênh rất cao, rộng gây khó khăn việc vận chuyển lúa thu hoạch của người dân. Các bờ kênh xuất hiện chuột làm ổ, sinh sản rất nhiều chuột phá hoại mùa màng.

Từ thực tế này, UBND xã xin chủ trương của huyện và tổ chức họp dân lấy ý kiến về việc khai thác đất bờ kênh dọc hai tuyến kênh trên nhằm hạ độ cao các bờ kênh ngang bằng với mặt ruộng.

Ông Phúc cho biết: “Việc khai thác đất bờ kênh vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vận chuyển lúa bằng phương tiện thủy, giảm ổ chuột phá hoại mùa màng, khơi thông bờ kênh dẫn nước vào đồng ruộng phục vụ trồng lúa. Đồng thời lấy nguồn kinh phí này làm các đường nông thôn xóm ấp và các công trình của địa phương. Qua lấy ý kiến đa số người dân đều đồng thuận cho khai thác”.



Một đoạn đất tại bờ kênh trên địa bàn xã An Bình Tây đã bị đào sâu. Ảnh: ĐH

Đến đầu năm 2021 ông Chinh và ông Nhân cho máy Kobe vào khai thác đất dọc hai tuyến kênh trên. Theo hợp đồng và theo thỏa thuận, ông Chinh và ông Nhân chỉ được khai thác phần đất dọc bờ kênh Đấu Giá và kênh Tự Chảy đoạn qua xã An Bình Tây với chiều sâu 0,5 – 0,6m đất (tính từ mặt ruộng) và rộng 5-6m.

“Trong quá trình khai thác đất, UBND xã phát hiện ông Chinh khai thác đất không đúng quy định. Phần đất được khai thác sâu hơn mặt ruộng và mặt ngang rộng hơn so với quy định. UBND xã An Bình Tây đã đình chỉ việc khai thác đất đối với ông Chinh, yêu cầu ông này khôi phục lại hiện trạng”- ông Phúc nói.

Đến khoảng đầu tháng 3-2021, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh Bến Tre kiểm tra phát hiện ông Phạm Văn Nhân khai thác đất bờ kênh không đúng quy định nên đã đến hiện trường lập biên bản vụ việc.

Cùng thời gian này, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm và môi trường công an tỉnh Bến Tre phát hiện, lập biên bản vụ việc đối với ông Nguyễn Thành Lũy (ngụ xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri) đang khai thác đất mặt ruộng không đúng quy định tại xã An Bình Tây.

HiệCông an tỉnh Bến Tre đang thụ lý đối với hai trường hợp khai thác đất trái phép đối với ông Nhân và ông Lũy.

Lãnh đạo UBND xã An Bình Tây cho biết, thời gian qua vào mùa khô một số cá nhân trên địa bàn xã tự ý khai thác lấy đất bờ kênh thấp hơn mức khuyến cáo dẫn đến mất đi hiện trạng đất bờ kênh, bờ kênh thấp không thể ngăn nước tràn vào ruộng khi thực hiện dự trữ nước ngọt trong nội đồng vào mùa hạn mặn.

Ngoài ra, việc người dân cho hoặc bán đất mặt ruộng gây tác động xấu đến sản xuất, ruộng bị mất đi tầng đất mặt có nhiều dinh dưỡng, nền ruộng trũng thấp, cùng với việc tích nước dự trữ làm ảnh hưởng đến việc sản xuất lúa trong vùng.

Nhằm tăng cường quản lý việc khai thác đất bờ kênh và đất mặt ruộng, UBND xã An Bình Tây khuyến cáo người dân không được tự ý khai thác đất bờ kênh (đất công trình thủy lợi) khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa cho phép; nếu vi phạm UBND xã xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.