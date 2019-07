Bệnh viện 105 thông tin về việc ông Trần Bắc Hà tử vong

Như PLO đã thông tin, ngày 29-11-2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) cho biết đã thi hành lệnh bắt, khám xét đối với các bị can có liên quan đến vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Các bị can gồm: Ông Trần Bắc Hà (cựu chủ tịch HĐQT BIDV), ông Trần Lục Lang (cựu phó tổng giám đốc BIDV), ông Kiều Đình Hòa (cựu giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh) và bà Lê Thị Vân Anh (cựu trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh).



Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Bắc Hà (cựu bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐQT); cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Đoàn Ánh Sáng (cựu ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, phó tổng giám đốc); cảnh cáo đối với ông Trần Lục Lang (ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, phó tổng giám đốc BIDV).



Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Trần Bắc Hà chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy BIDV nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020 gồm: vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để BIDV có nhiều vi phạm nghiêm trọng mang tính hệ thống trong thực hiện quy chế làm việc.



Bên cạnh đó, ông còn có những quy định về phân cấp thẩm quyền và quy trình, thủ tục cấp tín dụng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm tăng nợ xấu, nhất là các khoản nợ có khả năng mất vốn. Ngoài ra, Ban Thường vụ còn để nhiều cán bộ vi phạm kỷ luật đảng và pháp luật nhà nước, bị xử lý hình sự; làm giảm nguồn thu ngân sách, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, đến thu nhập, việc làm và đời sống của người lao động BIDV.



Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định những vi phạm của ông Hà là “rất nghiêm trọng”.



Cụ thể, ông Hà đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, có biểu hiện áp đặt, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành; vi phạm nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy về nghĩa vụ, trách nhiệm của người giữ chức vụ trong hệ thống BIDV.



Cựu chủ tịch BIDV cũng vi phạm quy trình, thủ tục, thẩm quyền, quy định về tín dụng trong phê duyệt chủ trương, quyết định một số khoản cho vay, bảo lãnh, đầu tư, quản lý nợ. Trong đó có việc phê duyệt chủ trương cho vay 4.700 tỉ đồng đối với 12 công ty liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng.



Bên cạnh ông Trần Bắc Hà bị xem xét kỷ luật, các lãnh đạo khác của BIDV là ông Đoàn Ánh Sáng (phó tổng giám đốc) và ông Trần Lục Lang (phó tổng giám đốc BIDV) cũng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận có vi phạm nghiêm rọng.



Tháng 7 vừa qua, tại phiên xử đại án Phạm Công Danh, Trầm Bê cùng 44 đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB), ông Trần Bắc Hà được tòa triệu tập nhưng đã có đơn xin vắng mặt với lý do đang chữa bệnh tại Singapore.