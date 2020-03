Bị bắt nghi thôi miên nhưng bị khởi tố tội trộm tiền năm trước

Chiều 14- 3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Gái (54 tuổi, quê xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, Thái Bình) về tội trộm cắp tài sản.



Bị can Trần Thị Gái.

Như đã đưa tin, ngày 2- 3, bà Gái đến mua cau của một tiểu thương ở Chợ trung tâm thương mại Đô Lương. Trên tay bà Gái cầm một qua hương. Bà Gái đưa 200.000 đồng ra nhờ “đổi tiền lẻ để đi mừng đám cưới”. Ngay lúc đó, các tiểu thương bán hàng bên cạnh bên hô “có thôi miên lấy tiền” rồi vây bắt bà Gái giao nộp cơ quan công an.

Người dân cho rằng họ phát hiện tiểu thương bán cau bị bà Gái dùng khói hương thôi miên nên bị lơ ngơ rồi đưa tiền mệnh giá 500.000 đồng, 200.000 đồng đưa hết cho bà Gái.



Khu vực chợ, bà con nhân dân vây bắt bà Gái vì nghi thôi miên lấy tiền.

Một số người chụp ảnh bà Gái quay video bà G. đưa lên mạng xã hội với thông tin “Mụ này thôi miên lấy tiền của chị bán cau một nạm tiền 200.000 đồng và 500.000 đồng”.

Qua trình điều tra, bà Gái khai que hương mua của người không quen biết trên mạng xã hội và lần này bà không lấy tiền hay các tài sản. Tuy nhiên, bà Gái khai nhân vào 3-2019, bà Gái có đến chợ Đô Lương trộm 5,5 triệu đồng của một tiểu thương bán hàng tạp hóa.