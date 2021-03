Bị CSGT dừng xe, tài xế cởi áo 'đại náo' QL1

Chiều 30-3, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã phối hợp với Công an xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc đưa một thanh niên có hành vi chống đối cùng phương tiện về trụ sở Công an xã để làm việc.



Leo lên đầu xe. Ảnh: PN

Trước đó, lúc 14 giờ 40 cùng ngày, Đội tuần tra kiểm soát CSGT Công an Bình Thuận dừng xe ô tô 61A-465.23 trên QL1 thuộc địa phận Hàm Đức để kiểm tra vì vi phạm tốc độ.

Người lái xe là NTL (sinh năm 1988, trú tại Thừa Thiên- Huế) đã đưa xe vào lề đường.

Tuy nhiên người thanh niên này bất ngờ la lối, nhặt trái thanh long bên lề đường ném liên tiếp vào xe cảnh sát. Sau đó thanh niên này còn định leo lên đầu xe đặc chủng rồi cởi áo, nhặt một đoạn sắt la hét, chửi rủa.

Vụ việc đã thu hút rất đông người hiếu kỳ đến xem và kéo dài gần 20 phút.



Và cởi trần llivetream. Ảnh cắt từ clip

Khi thấy lực lượng Công an xã Hàm Đức xuất hiện, người thanh niên này ném cây sắt nhưng vẫn tiếp tục có hành vi la lối và đã bị lực lượng cảnh sát khống chế đưa về trụ sở làm việc.



Nguồn tin của PLO cho biết, qua kiểm tra nồng độ cồn, ma túy của người thanh niên này đều âm tính.

Đến 15g30, gia đình của L. đã liên lạc với CSGT Bình Thuận cho rằng nam thanh niên nói trên có vấn đề về thần kinh.