Bị lũ ống cuốn trôi, người đàn ông leo lên ngọn tre

Đêm 3 và rạng sáng 4-7, trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa sau những ngày nắng nóng gay gắt gây cháy rừng thì xảy ra mưa lớn do ảnh hưởng bão số 2. Tại một số huyện miền núi Nghệ An đã xảy ra lũ ống, nước dâng cao ở các cầu tràn.



Mưa lớn gây ngập ở thị xã Hoàng Mai (Nghệ An).

Đêm 3-7, ông Nguyễn Văn Thao (trú xã Châu Lộc, huyện miền núi Quỳ Hợp, Nghệ An) đi ăn uống liên hoan tại nhà một người thân ở huyện Quỳ Hợp. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, ông đi xe máy trở về nhà dưới trời mưa giông.

Khi ông Thao đi qua cầu tràn ở bản Ính (xã Châu Lộc) thì gặp lũ ống chảy xiết đã đẩy, cuốn trôi ông Thao cùng chiếc xe máy. Ông Thao vội ôm được một ngọn tre bên suối rồi leo lên ngọn tre tránh nước lũ và kêu cứu.



Trục với chiếc xe máy của ông Thao lên trong mưa lũ.

Trong đêm tối, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã cứu sống ông Thao và sau đó trục vớt được chiếc xe máy của ông lên.

Sáng 4-7, ông Võ Sỹ Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp cho biết: “Hiện trên địa bàn huyện trời đã ngừng mưa, không còn lũ ngập”.

Riêng tại địa bàn thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) vẫn còn một số điểm bị ngập lụt.