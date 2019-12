Bị phạt 5 triệu vì lên Facebook 'cóp' đăng lại nội dung sai

Ngày 10-12, Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Hà Tĩnh đã xử phạt hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với Bùi Đức Hiếu (29 tuổi, trú xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), chủ nhân Facebook Đức Hiếu, về hành vi chủ động cung cấp đường dẫn đến trang thông tin điện tử có nội dung vi phạm quy định pháp luật.



Trang Facebook thị xã Kỳ Anh mạo danh cổng giao tiếp điện tử thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Trước đó, ngày 5-12, Hiếu vào trang Facebook thị xã Kỳ Anh, là trang mạo danh cổng giao tiếp điện tử thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), copy nội dung sai sự thật về chất thải Formosa Hà Tĩnh về đăng lại trên Facebook cá nhân. Hiếu cũng kêu gọi mọi người chia sẻ lại nội dung trên và bấm Like (thích).

Nội dung bài viết “tin khẩn cấp” cho rằng có người dân nói các nhóm lợi ích câu kết với nhau, thỏa thuận với Công ty An Việt Phát chở hàng ngàn tấn chất thải hết sức nguy hại từ Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh để san lấp mặt bằng.

Ngày 6-12, Công ty TNHH Xử lý và tái chế tro xỉ Viết Hải (đơn vị vận chuyển cho Công ty An Việt Phát) có đơn đề nghị làm rõ cá nhân đăng thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nguy cơ gây bất ổn về an ninh trật tự trên địa bàn gửi Công an tỉnh Hà Tĩnh và Sở TT&TT tỉnh Hà Tĩnh.



Nội dung Hiếu copy lại nội dung sai sự thật và đăng lên Facebook cá nhân của mình. Ảnh: BHT

Ngày 9-12, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Hà Tĩnh làm việc với Hiếu, Hiếu nhận sai, nói nguyên nhân là do kém hiểu biết, chuyển tải nội dung chưa được kiểm chứng.

Theo Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Hà Tĩnh, Facebook thị xã Kỳ Anh đã nhiều lần đưa các thông tin sai sự thật và chưa được kiểm chứng, gây hiểu lầm, hoang mang trong nhân dân, Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản gửi Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ TT&TT đề nghị hỗ trợ xác minh chủ thể, xử lý.