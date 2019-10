Bị tâm thần mà vẫn được cấp giấy phép lái xe

Sáng 30-10, thảo luận tại Quốc hội, ĐB Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn) chọn chủ đề về tình hình tai nạn giao thông cho bài phát biểu của mình. Bà nhận xét: “Tổng số vụ giảm nhưng có nhiều vụ nghiêm trọng. Ngày càng nhiều lái xe dương tính với ma tuý khiến không ít người phải chết thương tâm”.



Bà Thủy chỉ ra nhiều nguyên nhân, trong đó có việc đào tạo sát hạch lái xe chưa phải là “học thật thi thật”. Chương trình học bị cắt xén, thay “mẹo thi” cho cách học hành bài bản.

Trích ý kiến của Thủ tướng ngày 22-7 về việc xuất hiện “điểm đen” tại cơ quan đăng kiểm đào tạo sát hạch đào tạo lái xe, bà Thủy cho biết: Thủ tướng cũng đã chỉ đạo Bộ Công an lập chuyên án. “Những tiêu cực phải bằng chuyên án mới phát hiện được, thanh tra thì khó vì mọi hồ sơ đã được làm tròn”, bà Thủy nhận định.

Với các đơn vị kinh doanh vận tải, bà Thủy nói đến việc khoán trắng cho lái xe đi khám sức khỏe chứ không tổ chức khám theo luật định, thậm chí không cần nộp kết quả khám sức khỏe. “Hậu quả vừa qua, nhiều lái xe dương tính với ma tuý khiến xã hội bàng hoàng, phẫn nộ”, bà Thủy nêu và đề cập đến tình hình lái xe khi được kiểm tra thì dương tính với ma túy.

Bà Thủy nói nhiều doanh nghiệp vì lợi nhuận không bảo đảm thời gian lái xe cho tài xế, mà khai thác tối đa khiến lái xe phải “lênh đênh trên đường cả ngày lẫn đêm”. Chỉ khoán giờ nhận trả hàng, an toàn do lái xe. Dịp tết quay vòng liên tục về các tỉnh xa về đón khách. Hậu quả tai nạn nghiêm trọng do lái xe chạy quá sức ngủ gật.

Với các cơ sở y tế, bà Thủy nói nhiều “cử tri lái xe” phản ánh tình trạng không đến khám, chỉ bỏ 200.000 cung cấp thông tin chiều cao, cân nặng là có giấy chứng nhận đủ sức khỏe lái xe. Nhiều trường hợp đến khám thì chỉ hỏi và ghi chứ không khám.

“Có trường hợp bị bệnh tâm thần nhưng vẫn được cấp giấy phép lái xe như ở Hòa Bình, Đắk Nông” - bà Thủy dẫn chứng.

Một trong những nguyên nhân gây nhờn luật giao thông, theo bà Thủy, liên quan đến việc thanh tra tuần tra, kiểm soát chưa nghiêm và có tiêu cực. Như vụ án nghiêm trọng liên quan bảy thanh tra giao thông đưa ra xét xử vừa qua, họ câu kết với “cò” bên ngoài, nhận tiền của 57 doanh nghiệp trong nhiều năm để không bị kiểm tra.

Tiêu cực gây bức xúc, hình thành suy nghĩ cho nhiều người là cứ vi phạm nếu phát hiện có thể xin được, không xin được thì có thể hối lộ được. Bà Thủy đánh giá cao sự quyết liệt của Bộ Công an, GTVT nhưng bà nói còn nhiều việc phải làm để loại bỏ những “con sâu làm rầu nồi canh”.

Báo cáo Chính phủ cho hay từ đầu năm có hơn 5.600 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông. Theo bà Thủy, giảm tai nạn cần nhiều biện pháp nhưng trước hết là sự nghiêm khắc của pháp luật dành cho những đối tượng vi phạm. Mọi vi phạm phải được phát hiện xử lý nghiêm, không thể vô can không chịu trách nhiệm.

“Có như vậy mọi người dân mới được bình an và không còn nước mắt rơi”, bà Thủy nói.