Bí thư Hà Nội khen công an bắt nhóm cướp ngân hàng BIDV

Hai nghi phạm trong vụ nổ súng cướp ngân hàng BIDV. Ảnh: CACC

Với tinh thần trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm, ý chí quyết tâm cao, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ, chiến sỹ Công an TP Hà Nội , Phòng cảnh sát hình sự và Công an quận Đống Đa đã khẩn trương điều tra, truy tìm thủ phạm, thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ.

Đây là chiến công xuất sắc của công an TP, Phòng cảnh sát hình sự và Công an quận Đống Đa trong cuộc đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trân tự, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.