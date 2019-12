Bí thư Nghệ An làm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Ngày 23- 12, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã thay mặt Bộ Chính trị trao Quyết định cho ông Nguyễn Đắc Vinh.



Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đắc Vinh.

Theo đó, ông Nguyễn Đắc Vinh sẽ thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015 – 2020 để thực hiện nhiệm vụ mới theo sự phân công trên.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng và mong muốn ông Nguyễn Đắc Vinh ở cương vị công tác mới phát huy những thành tích đã đạt được; tiếp tục học hỏi, nghiên cứu, đáp ứng yêu cầu công việc. Ông Phạm Minh Chính đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng tạo điều kiện để ông Nguyễn Đắc Vinh tiếp tục phấn đấu, trưởng thành.



Ông Nguyễn Đắc Vinh (47 tuổi, nguyên quán xã Quỳnh Dị, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) là PGS-TS Hóa học, nguyên giảng viên Trường ĐH Khoc học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội; Bí thư Đoàn Trường ĐH Quốc gia Hà Nội. Tháng 12-2007, ông Vinh được phong tặng chức danh phó giáo sư.

Từ tháng 10-2009 đến tháng 5-2010, ông làm Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, ông Vinh được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ông là đại biểu Quốc hội Việt Nam (khóa 13). Ngày 5-10-2011, ông được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Ngày 13-12-2012, tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, ông Vinh tái đắc cử Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, ông Vinh được bầu là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 4-2016, tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, ông Phạm Minh Chính đã trao quyết định điều động ông Hồ Đức Phớc thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đảm nhận chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam. Đồng thời phân công, điều động ông Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nghệ An, nhiệm kỳ 2015-2020.