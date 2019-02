Bí thư Nguyễn Thiện Nhân chúc Tết các đơn vị công an, quân đội

Sáng 3-2-2019, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đoàn cán bộ TP đã đến kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự và chúc tết Công an TP.HCM.



Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TÁ LÂM

Tại buổi làm việc, Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP.HCM đã báo cáo tình hình, kết quả các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán.

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn trong dịp tết, Công an TP đã xây dựng và triển khai hai đợt cao điểm về tấn công trấn áp các loại tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông; bố trí lực lượng, tăng cường quân số trực từ ngày 2-2-2019. Riêng trong đêm giao thừa, lực lượng trực tiếp chiến đấu của Công an TP trực 100% quân số.

Theo ông Phong, Công an TP.HCM đã xây dựng kế hoạch bảo vệ 16 sự kiện, lễ hội lớn được tổ chức trên địa bàn TP.HCM trong dịp Tết, nhất là tại 8 địa điểm bắn pháo hoa và các điểm vui chơi đón xuân tụ tập đông người, đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện này.

Công an TP cũng triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh với tội phạm hình sự, nhất là tội phạm cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản; thành lập 7 Tổ tuần tra, liên kiểm hỗn hợp nhằm phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm hoạt động nơi công cộng trên các tuyến giao thông...



Trong 10 ngày trước Tết (tính đến ngày 2-2-2019) ghi nhận xảy ra 86 vụ phạm pháp hình sự, giảm 13 vụ so với thời gian liền kề, làm bị thương 11 người. Về tai nạn giao thông, TP xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông đường bộ từ ít nghiêm trọng trở lên, làm chết 10 người và làm bị thương 1 người.

Công an TP cũng đã chủ động trong công tác kiểm tra phòng chống cháy nổ, tăng cường công tác tuyên truyền trong các cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và các khu dân cư nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy nổ trong dịp Tết. Ghi nhận xảy ra 15 vụ cháy trong đó 14 vụ cháy không có thiệt hại tài sản và 1 vụ chưa ước tính được thiệt hại.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của lực lượng Công an TP trong thời gian qua.

Theo ông Nhân, lực lượng Công an TP.HCM luôn có vai trò và đóng góp rất quan trọng, mang tính quyết định trong giữ vững bình yên của TP, góp phần thu hút ngày càng tăng vốn đầu tư nước ngoài, khách du lịch đến tham quan, vui chơi.

Nhắc đến vụ giết 5 người ở Bình Tân ngày cận Tết năm ngoái, ông Nguyễn Thiện Nhân lưu ý ngành công an luôn luôn phải hết sức cảnh giác để giữ bình yên cho người dân đón Tết.



Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chúc tết Bộ Tư lệnh TP.HCM. Ảnh: TÁ LÂM

Sau đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn đã đến chúc tết Bộ Tư lệnh TP.HCM.



Đánh giá cao Bộ Tư lệnh TP.HCM vì năm qua đã giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, trong sự phát triển của TP.HCM có sự đóng góp rất lớn của các lực lượng vũ trang, trong đó có Bộ Tư lệnh TP. Ông mong muốn Bộ Tư lệnh TP sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2019, đặc biệt là giữ vững được môi trường bình yên cho người dân đón Tết được an vui.

Cùng ngày, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng đến làm việc và chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 10 và 11.



Bí thư Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc với quận 10. Ảnh: TÁ LÂM

Tại quận 10, ông Nguyễn Thiện Nhân biểu dương quận đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2018, trong đó nổi bật là thu ngân sách nhà nước đạt hơn 2.800 tỉ đồng và đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.



Trong năm 2019, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đề nghị quận cần chăm lo tốt hơn cho người dân. Về cải cách hành chính, ông yêu cầu trong năm 2019, từng phường của quận phải trả lời được tỷ lệ hài lòng của người dân khi đến làm thủ tục hành chính là bao nhiêu.

Theo ông Nhân, sự hài lòng của người dân chính là cơ sở để chi trả thu nhập tăng thêm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.