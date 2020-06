Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Sẽ thông tin về xây cầu Cần Giờ

Chiều 22-6, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 2 Đoàn ĐBQH TP.HCM đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Cần Giờ để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9 QH khóa XIV.



Đề nghị sớm công nhận Thạnh An là xã đảo

Tại buổi tiếp xúc, hầu hết các cử tri đều đề cập các vấn đề liên quan trực tiếp đến huyện Cần Giờ. Cử tri Trần Thị Kim Liên (xã Bình Khánh) đề nghị thông tin về tiến độ xây dựng dự án cầu Cần Giờ nối với huyện Nhà Bè. Theo bà Liên, cây cầu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 8-2016, đến thời điểm này bà con rất nóng lòng chờ đợi. Vì lẽ, khi cây cầu hoàn thành sẽ giúp cho huyện Cần Giờ phát triển về kinh tế - xã hội, đặc biệt là du lịch, nâng cao đời sống người dân, làm thay đổi diện mạo Cần Giờ.

Cử tri Lê Hồng Phúc (xã Thạnh An) đề nghị lãnh đạo TP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm có quyết định công nhận xã Thạnh An là xã đảo theo Nghị quyết 114/NQ-CP năm 2019. Theo ông Phúc, đến nay UBND huyện đã hoàn chỉnh hồ sơ và có tờ trình UBND TP xem xét thông qua việc công nhận xã đảo Thạnh An.

Bên cạnh đó, ông Phúc cũng kiến nghị lãnh đạo TP xem xét đưa toàn bộ diện tích cù lao Phú Lợi (tại trung tâm xã Thạnh An) ra khỏi ranh rừng phòng hộ, nhằm tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ngoài ra, vị cử tri này cũng đề nghị TP có chủ trương để cho địa phương tận dụng bãi bồi, thực hiện dự án lấn sông Thêu với diện tích 30 ha (chiều dài 1.000 m, chiều rộng 300 m). Theo ông Phúc, việc đầu tư cơ sở hạ tầng, bố trí chỉnh trang lại dân cư, mô hình sản xuất theo đặc thù của xã đảo, nhằm đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội của xã Thạnh An nói riêng và huyện Cần Giờ nói chung.



Bí thư Nguyễn Thiện Nhân tại buổi tiếp xúc với cử tri Cần Giờ vào chiều 22-6. Ảnh: TÁ LÂM

Để lại nhiều hơn và TP sẽ nộp trung ương nhiều hơn

Quan tâm đến tỉ lệ phân chia ngân sách giữa trung ương và TP.HCM, cử tri Bùi Khánh Hiền (thị trấn Cần Thạnh) cho rằng tỉ lệ phân chia (TP giữ lại 18% và nộp ngân sách trung ương 82% - PV) là chưa hợp lý cho lắm. Bởi ông cho rằng TP với hơn 10 triệu dân nên chi phí xã hội rất lớn. Do đó, trung ương cần phải tăng tỉ lệ này để TP phát triển tốt hơn.

Chia sẻ với cử tri, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết hiện ngân sách TP được giữ lại 18%, trong khi Hà Nội gấp đôi (35%). So với trước đây, tỉ lệ ngân sách TP được giữ lại ngày càng giảm, từ mức 33% của năm 2003 giảm dần xuống 29%, 26%, 23% và đến giai đoạn 2017-2020 tỉ lệ này chỉ còn 18%. “TP.HCM được giữ lại ít quá” - ông Nhân nói và cho biết vấn đề này Bộ Chính trị, QH thấy rồi và giao cho TP.HCM trong năm nay trình đề án tăng tỉ lệ để lại ngân sách cho TP để TP có điều kiện phát triển.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng nếu chỉ nói tăng tỉ lệ ngân sách để lại “để TP phát triển” thì không đạt yêu cầu, mà tăng ngân sách để lại thì TP.HCM làm sao nộp vào trung ương nhiều hơn. Ông Nhân lý giải năng suất lao động của TP cao gấp ba lần cả nước, một đồng vốn đầu tư công của TP thì khuyến khích được 9 đồng vốn đầu tư của tư nhân (trong khi bình quân cả nước có 5 đồng). Do đó, để lại cho TP nhiều hơn thì cuối cùng nộp cho trung ương nhiều hơn.

Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM cho biết nếu chuẩn bị kỹ thì dự kiến trong tháng 7-2020 sẽ báo cáo Ban Kinh tế Trung ương và xin ý kiến các bộ, ngành về phương án “ngân sách để lại cho địa phương có hiệu quả kinh tế cao thì khi kinh tế TP đã phát triển sẽ nộp cho trung ương nhiều hơn”.

Cũng tại buổi tiếp xúc, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân tiếp thu tất cả ý kiến mà cử tri huyện Cần Giờ đề cập. Trước những ý kiến về môi trường, nuôi chim yến, tiến độ xây cầu Cần Giờ..., ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị kỳ họp HĐND huyện sắp tới cần thông tin đầy đủ cho người dân biết.

Liên quan đến dự án khu du lịch lấn biển Cần Giờ, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt dự án này. Ông đề nghị lãnh đạo huyện Cần Giờ phối hợp với UBND TP công bố quy hoạch dự án để người dân biết chắc chắn là dự án này sẽ được triển khai thực hiện.