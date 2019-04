Bí thư Thủ Dầu Một làm chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương

Ông Võ Văn Minh sinh năm 1972, quê quán tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ông vào Đảng năm 1998, trình độ Thạc sĩ Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế. Ông từng là Ủy viên BCH Trung ương Đoàn - Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương, Tỉnh ủy viên - Phó Bí thư Thị ủy Dĩ An - Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh (đến tháng 11-2015); Đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương (nhiệm kỳ 2011 -2016) - Thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bình Dương. Từ 7-2015, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một.