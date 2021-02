Đảm bảo chăm lo Tết cho dân Theo báo cáo, dịp tết vừa qua, thị trường hàng hóa cơ bản ổn định, nguồn cung hàng hóa dồi dào, phong phú, đa dạng. Giá cả thị trường tuy có biến động nhưng không nhiều, tăng theo sức mua của người tiêu dùng so với những ngày trước tết, khoảng 20-30%, không tăng so với cùng kỳ tết 2020… TP tổ chức trao quà tết của Chủ tịch nước cho gần 9.500 người có công với cách mạng, với tổng số tiền hơn 2,9 tỉ đồng. Thực hiện trợ cấp khó khăn tết từ ngân sách TP gần 119 tỉ, tăng 2,5 tỉ so với năm 2020 (mức trợ cấp cao nhất 1,1 triệu, thấp nhất 800 ngàn đồng). Các cấp các ngành huy động các nguồn lực xã hội trao tặng 85.290 phần quà và tiền mặt cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị gần 32,85 tỉ đồng. Các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đều thực hiện trả lương, thưởng tết và các chế độ, chính sách đối với người lao động đảm bảo kịp thời, đúng quy định, không xảy ra trường hợp nợ lương, chậm trả lương, thưởng tết. Mức thưởng cao nhất là 113 triệu đồng thuộc một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (mức thưởng cao nhất tết 2020 là 120 triệu). Các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp quản lý, điều tiết giao thông, vận tải, tuần tra, kiểm soát chất lượng, an toàn kỹ thuật các phương tiện tham gia hoạt động giao thông, đảm bảo thông suốt, an toàn. Từ ngày 10 đến 16-2 đã tổ chức 2.376 chuyến vận tải đường bộ với hơn 25.916 lượt hành khách (so với cùng kỳ giảm 50,7% về chuyến và 24% về lượt khách), 160 chuyến vận tải thủy với hơn 2000 lượt khách (giảm 68% chuyến và 73% khách so cùng kỳ), 158 chuyến bay với hơn 12.000 lượt khách (giảm 78% chuyến và 39% khách so cùng kỳ). Trong dịp tết, từ ngày 10 đến 16-2, trên địa bàn TP không xảy ra tội phạm về trật tự xã hội, không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, không xảy ra cháy nổ…