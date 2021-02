Bí thư TP Thủ Đức: Đảm bảo giải quyết hồ sơ, thủ tục cho dân

Trưa 5-2, ông Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức, TP.HCM.



Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Thành ủy TP Thủ Đức. Ảnh: THANH TUYỀN

Ưu tiên giải quyết hồ sơ cho dân

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu cho biết: Từ khi thành lập TP Thủ Đức đến nay, bộ máy chính quyền TP Thủ Đức nhanh chóng đi vào phục vụ cho người dân, việc giải quyết các thủ tục, hồ sơ hành chính cho người dân được thực hiện kịp thời, dù có khó khăn bước đầu nhưng đã được xử lý hiệu quả.



Người dân đến làm thủ tục tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại khu vực I, TP Thủ Đức. Ảnh: THANH TUYỀN

UBND TP Thủ Đức cũng đã tập trung chỉ đạo các giải pháp duy trì hoạt động bộ phận tiếp công dân và bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ tại ba khu vực để phục vụ người dân như trước đây. Trong đó, lưu ý thái độ phục vụ, hướng dẫn người dân của cán bộ tiếp nhận hồ sơ.

Cùng đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức đã xây dựng, ban hành 118 văn bản để giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách về xây dựng Đảng, kinh tế, văn hoá, xã hội, kiện toàn bộ máy hành chính, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh đó, TP Thủ Đức đã hoàn tất việc đổi con dấu, thay đổi biển hiệu của các cơ quan hành chính nhà nước; Chủ tịch UBND TP.HCM đã phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức.

Đối với sắp xếp cơ sở vật chất các cơ quan, đơn vị, đến nay đã khảo sát toàn diện trụ sở làm việc của 3 khu vực quận 2, quận 9, quận Thủ Đức trước đây và xây dựng kế hoạch di dời, đảm bảo công tác điều hành và giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân.

UBND TP Thủ Đức đã làm việc với nguyên Chủ tịch UBND quận 9, quận 2 và quận Thủ Đức cũ để rà soát các nội dung còn vướng mắc, tồn đọng để tiếp tục chỉ đạo, xử lý. Trong đó tập trung các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến người dân như: bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, khiếu kiện đông người, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Cùng đó, UBND TP Thủ Đức đã làm việc với Sở Quy hoạch- Kiến trúc để chuẩn bị các nội dung lập quy hoạch chung TP Thủ Đức, điều chỉnh quy hoạch phân khu TL 1/2000. TP Thủ Đức cũng làm việc với Sở Giao thông vận tại, Ban quản lý công trình Giao thông TP để tháo gỡ các khó khăn và lên kế hoạch cụ thể đẩy nhanh các dự án giao thông quan trọng trên địa bàn TP Thủ Đức...

Ba kiến nghị của TP Thủ Đức

Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu cũng đưa ra nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 mà TP Thủ Đức sẽ chú trọng thực hiện.

Theo đó, TP Thủ Đức sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành của TP.HCM tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm để lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Nhà nước và TP qua các thời kỳ trong việc hiến kế, tư vấn các ý tưởng để xây dựng và phát triển TP Thủ Đức.



Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu tại buổi làm việc trưa 5-2. Ảnh: THANH TUYỀN

Đồng thời, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, sắp xếp, quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giải quyết các trường hợp dôi dư gắn với tinh giản biên chế; đảm bảo giải quyết đầy đủ, hợp lý các chế độ, chính sách theo quy định; hạn chế phát sinh tư tưởng, tâm tư của cán bộ, công chức, viên chức.

TP Thủ Đức sẽ nghiên cứu, đề xuất cơ chế thu hút, tuyển dụng người có chuyên môn cao làm cán bộ, công chức, viên chức để đáp ứng yêu cầu lâu dài khi xây dựng KĐT Sáng tạo tương tác cao phía Đông.

TP Thủ Đức sẽ thành lập Bộ phận xúc tiến đầu tư TP Thủ Đức để thúc đẩy, thu hút đầu tư trong nước, ngoài nước và phát triển kinh tế- xã hội. TP cũng sẽ tăng cường các hoạt động đổi mới sáng tạo, liên kết giữa TP Thủ Đức và Khu công nghệ cao, ĐH Quốc gia TP.HCM và các doanh nghiệp để thúc đẩy hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ cao trong TP mới; đầu tư các khu vực dành riêng cho dự án Khởi nghiệp sáng tạo, đặc biệt là các dự án công nghệ.

Bên cạnh đó, TP Thủ Đức sẽ nghiên cứu giải pháp sáng tạo, đổi mới trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên cơ sở ưu tiên giải quyết quyền lợi cho người bị thu hồi đất theo quy định pháp luật…

Với các nhiệm vụ trên, TP Thủ Đức kỳ vọng sẽ hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội.

Cụ thể: thu ngân sách nhà nước phấn đấu vượt chỉ tiêu pháp lệnh là 5-6%; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành công nghiệp và xây dựng do quận quản lý tăng tối thiểu từ 7-8% so với năm 2020; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành Thương mại và dịch vụ do TP quản lý tăng tối thiểu từ 12-14% so với năm 2020; tốc độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách đạt 95% so với kế hoạch TP giao.

TP Thủ Đức phấn đấu giới thiệu giải quyết việc làm trên địa bàn hàng năm đạt 4.200 lượt người; trong đó lao động có tay nghề đạt từ 60% trở lên.

Về an ninh trật tự, TP Thủ Đức phấn đấu kiềm chế, kéo giảm phạm pháp hình sự trên địa bàn đạt chỉ tiêu TP giao; nâng tỷ lệ điều tra khám phá án trên 75%; kéo giảm tai nạn giao thông đường bộ từ 5-10%; giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn…

Về cải cách hành chính, TP Thủ Đức phấn đấu đạt tỷ lệ hồ sơ hành chính đúng hạn đạt từ 98% trở lên; 70% người dân, tổ chức tham gia đánh giá mức độ hài lòng khi giao dịch hồ sơ hành chính. Trong đó tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở từng lĩnh vực đạt 95% trở lên.

Từ những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu kiến nghị UBND TP.HCM ba vấn đề sau:

Thứ nhất, chỉ đạo các sở, ngành sớm tham mưu việc phân cấp, ủy quyền cho UBND, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức để tạo tính đột phá, phát huy cao nhất tính hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành của TP Thủ Đức.

Về vấn đề xây dựng cơ chế đặc thù cho TP Thủ Đức, TP Thủ Đức sẽ xây dựng đề án riêng về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Thủ Đức, sau đó báp cáo UBND TP.HCM trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ xem xét và quyết định.

Bên cạnh đó, cần quan tâm chỉ đạo các Sở ngành TP liên quan ưu tiên, hỗ trợ UBND TP Thủ Đức để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đồ án quy hoạch đô thị, các dự án công ích, các công trình hạ tầng trọng điểm trên địa bàn.