Bị truy nã vẫn tổ chức đưa ma túy từ Nghệ An vào TP. HCM

Ngày 1-5, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Văn Hào (43 tuổi, quê Bắc Giang, trú quận 12, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Văn Duẩn (40 tuổi, quê xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An) về hành vi vận chuyển ma túy.



Nguyễn Văn Hào bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Duẩn, Hào thuê xe ô tô 51F-343.01 chạy từ TP Hồ Chí Minh ra miền núi Nghệ An để nhận “hàng” rồi chạy trở vào giao cho Duẩn.

Khi Hào chạy xe hơi trở vào đến cầu Bến Thủy 1 (bắc qua sông Lam nối hai tỉnh Nghệ An với Hà Tĩnh) thì bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng 5kg ma tuy đá.

Cùng thời điểm, tổ công tác Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cùng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy phía Nam (Bộ Công an) và cơ quan chức năng bắt Duẩn khi Duẩn đang lẩn trốn gần nhà em trai ở TP. HCM. Thời gian qua, Duẩn sống ở Đồng Nai, TP HCM. Hiện chuyên án đang được mở rộng điều tra.



Trùm ma túy Nguyễn Văn Duẩn. Ảnh: CA.

Trước đó, giữa năm 2019, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) triệt phá đường dây ma túy lớn, thu giữ 3kg ma túy đá. Duẩn (làm nghề sửa xe máy) là “mắt xích” quan trọng trong đường dây ma túy đá này đã kịp bỏ trốn, nên bị truy nã toàn quốc.

Sau đó, Duẩn phiêu bạt vào các tỉnh phía Nam để trốn truy nã rồi thiết lập đường dây ma túy từ Lào về Nghệ An, mang vào phía Nam tiêu thụ.