Biển Đông sắp có cơn bão mới hướng vào Trung bộ

Chiều 19-10, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 13 giờ, có một cơn áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đang cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 440 km về phía đông. Cường độ ATNĐ mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Đáng lo ngại, cơn ATNĐ này được dự báo mạnh lên rất nhanh, trong 24 giời tới có khả năng mạnh lên thành bão. Mỗi giờ, bão đi được 20-25 km, theo hướng tây tây bắc và đi vào Biển Đông.

Trong quá trình di chuyển, bão vẫn có khả năng mạnh thêm.



Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông. Ảnh: VNDMS

Dự báo đến 13 giờ ngày 21-10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 620 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Các chuyên gia khí tượng dự báo, nhiều khả năng cơn bão này tiếp tục hướng vào miền Trung nước ta, gây đợt mưa lớn.



Trong khi đó, trên đất liền, 12 giờ qua các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình vẫn tiếp tục có mưa rất to, có nơi mưa lớn hơn với lượng mưa lên tới 500 mm.

Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ nên từ nay đến 20-10, ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa từ 200-400 mm, có nơi trên 400 mm; ở Nghệ An từ 50-80 mm, riêng phía Nam có nơi trên 100 mm.

Từ nay đến 21-10, ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế có mưa rất to 150-250 mm, có nơi trên 300 mm; ở Quảng Nam - Quảng Ngãi từ 50-100 mm, có nơi trên 150 mm.