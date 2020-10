Bình Định: Sau bão, lũ đổ về, nhiều nhà dân ngập sâu

17 giờ chiều 28-10, ông Nguyễn Hữu Khúc, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, cho biết địa bàn huyện đã gặp thiệt hại nặng nề do cơn bão số 9 gây ra.



“Hiện huyện Hoài Ân gió đã ngưng, tuy nhiên mực nước tại các sông Kim Sơn, An Lão đang lên nhanh; các xã phía bắc huyện dọc theo hệ thống sông An Lão gồm xã Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây, Ân Tín và Ân Mỹ bị nước lũ chia cắt hoàn toàn. Các trụ sở UBND xã cũng ngập sâu cả mét” – ông Khúc nói.



Mưa lớn khiến nước dâng cao gây ngập nặng trên địa bàn hai huyện Hoài Ân và An Lão của tỉnh Bình Định.

Gió lớn do bão cũng khiến 25 nhà bị tốc mái trên địa bàn (thiệt hại 30-70%), tập trung ở các xã Ân Nghĩa, Ân Tường Đông, Bok Tới, ĐăkMang và Ân Mỹ.

“Hiện có 1.040 ngôi nhà ở các xã như: Ân Hảo Tây - 425 nhà; Ân Hảo Đông - 410 nhà; xã Ân Tín - 90 nhà; xã Ân Mỹ - 115 nhà), trong đó 250 hộ thuộc khu vực xã Ân Hảo Tây và xã Ân Hảo Đông phải di dời khẩn cấp. Các lực lượng công an, quân sự huyện cùng lực lượng xung kích địa phương đang tập trung hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn”- ông Khúc thông tin thêm.



Hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng do ảnh hưởng của cơn bão số 9.

Mưa gió cũng làm bốn tuyến đường liên xã bị sạt lở; một cầu, bảy cống bị hư hỏng, giao thông trên địa bàn huyện Hoài Ân hiện bị chia cắt…

"Rất may mắn là từ đầu mưa lũ tới nay chưa có nước trong hồ chứa, sông nên lũ ở các xã cánh Bắc của huyện Hoài Ân vẫn chưa gây thiệt hại quá nặng nề" - ông Khúc nói.

Cùng thời điểm, ông Trương Tứ, Chủ tịch UBND huyện An Lão, tỉnh Bình Định cũng thông tin, bão số 9 gây ra những thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn.



Mưa gió khiến hàng loạt tuyến đường trên địa bàn hai huyện miền núi của tỉnh Bình Định bị chia cắt.

Theo đó, tỉnh lộ 629 từ Bồng Sơn lên An Lão hiện đã bị chia cắt. Khu vực xã An Hòa đang bị ngập nặng, số lượng nhà dân bị ảnh hưởng vẫn chưa thống kê được do nước lũ quá lớn.

Theo ông Tứ, trên địa bàn huyện An Lão có 5 đến 6 đoạn đường liên xã bị sạt lở, trên 200 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn, ngoài ra còn có hàng trăm căn nhà khác bị hư hại mức độ nhẹ hơn.

“Có một trường hợp bị tai nạn chấn thương sọ não khi đang đi đường trong lúc trời bão, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu lên tuyến trên nhưng vì đường bị chia cắt nên phải đưa ngược trở về Trung tâm Y tế huyện” – ông Tứ nói.

Liên quan đến việc 26 thuyền viên trên hai tàu cá của ngư dân Bình Định bị mất liên lạc trên biển, ông Trần Văn Phúc, Quyền Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định cho biết vẫn chưa tìm thấy, hiện có ba tàu cứu hộ đã lên đường tích cực tìm kiếm.

Trước đó, trưa cùng ngày, ông Đặng Công Chính – Phó Chánh văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định thông tin: Do ảnh hưởng của bão số 9, trên địa bàn tỉnh đã sáu người bị thương; 15 nhà tốc mái. Tỉnh còn 45 tàu cá nằm phía sau đường đi của bão số 9, các tàu đang di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm....