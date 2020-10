Bình Định: Yêu cầu người dân không ra khỏi nhà sau 22 giờ

Cuối giờ chiều ngày 27-10, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định cho biết, UBND tỉnh này vừa có văn bản về việc triển khai cấp bách công tác ứng phó cơn bão số 9 trên địa bàn tỉnh; trong đó yêu cầu người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ 22 giờ ngày 27-10 cho đến khi có tin cơn bão số 9 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.



Ngoài ra, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước không ra đường khi xảy ra bão, mưa lớn (trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt khẩn cấp).



Trong chiều cùng ngày, ảnh hưởng từ cơn bão số 9 khiến hai tàu cá của ngư dân tỉnh Bình Định bị chìm, nhiều người mất tích. Ảnh: Tân Vũ

Thông báo người dân chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống bảo đảm đủ dùng trong thời gian ở nhà.

UBND tỉnh Bình Định cũng ra văn bản Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về việc đề nghị tàu túc trực tại vùng biển Bình Định để ứng phó với bão số 9.

Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh tạm xuất cấp hỗ trợ cho các địa phương, đơn vị 15.000 bao cát, 100 phao áo cứu sinh phục vụ công tác ứng phó với bão số 9.

Trong lúc đó, 16 giờ chiều cùng ngày, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,50 N; 112,60 E, cách Đà Nẵng khoảng 540km, cách Quảng Nam 480km, cách Quảng Ngãi 430km, cách Phú Yên 350km. Sức gió mạnh nhất: cấp 14 (150-165km/h), giật cấp 17.

Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 22km/h. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Thời tiết khu vực Bình Định mây thay đổi, chiều và tối có mưa. Dự báo: Từ đêm 27-10 đến ngày 29-10, ở khu vực tỉnh Bình Định có mưa rất to với tổng lượng mưa khu vực các huyện (Vân Canh, Tây Sơn, Phù Cát, Tuy Phước, Tx. An Nhơn, Tp. Quy Nhơn) phổ biến 150 - 250mm/đợt, có nơi trên 250mm; khu vực các huyện (An Lão, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân, Tx. Hoài Nhơn, Phù Mỹ ) phổ biến 200-300mm/đợt, có nơi trên 300mm.