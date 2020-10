Bình Dương: Bắt tay vào hành động ngay sau đại hội

9 nhiệm vụ trọng tâm khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025) 1. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. 2. Xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. 3. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới. 4. Tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động tỉnh Bình Dương. 5. Phát triển đồng bộ hệ thống đô thị gắn với xây dựng thành phố thông minh của tỉnh Bình Dương. 6. Đổi mới thu hút đầu tư, củng cố và phát triển quan hệ đối ngoại nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh Bình Dương. 7. Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ theo hướng đô thị thông minh. 8. Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 9. Tăng cường xây dựng, củng cố vững chắc quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh - xã hội với quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bình Dương là tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động. Ảnh: BTC