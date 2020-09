Bình Dương: In bản đồ lên bì thư thiếu Hoàng Sa, Trường Sa

Ngày 22-9, công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa mời đại diện một công ty lên làm việc về việc in bản đồ Việt Nam lên bì thư nhưng không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.



Chủ công ty cam kết không tái phạm. Ảnh: CACC

Theo công an, công ty TNHH TM DV in ấn TB (phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) nhận in bì thư cho một doanh nghiệp, có in hình bản đồ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tuy nhiên, bản đồ trên bì thư lại không thể hiện hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Phát hiện vụ việc, phòng An ninh kinh tế và phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Bình Dương làm việc với đại diện công ty.

Tại buổi làm việc, chủ cơ sở in ấn TB thừa nhận có thiếu sót trong quá trình kiểm duyệt in ấn. Chủ cơ sở đã thu hồi, tiêu hủy các bì thư đã in sai và viết cam kết không tái phạm.