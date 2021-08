Ngày 14-8, đại diện UBND tỉnh Bình Dương cho biết đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh phải tiếp nhận cấp cứu các bệnh nhân.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương, nghiêm túc thực hiện đúng thời gian đã đăng ký hoạt động.

Tiếp nhận kịp thời các trường hợp cấp cứu chuyển viện, điều phối từ tổng đài 1022, để cấp cứu kịp thời hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong.



Ngày 6-8, người chồng điều khiển xe máy chở chị LTĐG (tạm trú tại TP Dĩ An) đến bệnh viện để sinh nhưng không một bệnh viện nào tiếp nhận. Khi lên đến TP Thủ Dầu Một thì chuyển dạ sinh ngay tại một chốt kiểm soát dịch bệnh. May mắn được lực lượng tại chốt hỗ trợ, chị G. đã hạ sinh một bé trai bình an. Ảnh: TT

Ngoài ra, Sở Y tế còn phải phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở y tế. Nếucơ sở y tế nào không tuân thủ các quy định khám bệnh, chữa bệnh vi phạm y đức, không tiếp nhận các bệnh nhân khi được chuyển đến để xảy ra trường hợp tử vong thì xử lý theo quy định, nếu cần thiết chuyển cơ quan điều tra, xử lý hình sự theo quy định.



Hiện tại, số ca nhiễm tại Bình Dương đang vẫn tăng cao, các cơ sở điều trị COVID-19 đều quá tải. Ở một số địa phương đã xảy ra một số trường hợp người dân đưa người thân đến để sinh và cấp cứu đều bị từ chối.

Tính đến sáng 14-8 tỉnh này ghi nhận thêm 2.816 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 tính từ đợt dịch thứ 4, lên đến 39.592 ca. Trong đó, có 8.626 bệnh nhân xuất viện và 309 bệnh nhân tử vong.