Bình Dương thực hiện đăng ký lưu trú trực tuyến

Ngày 16-7, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa phối hợp với Trung tâm kinh doanh VNPT Bình Dương triển khai ứng dụng khai báo lưu trú trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Dương.



Cơ quan công an TP Thủ Dầu Một kiểm tra lưu trú tại một cơ sở nhà trọ.

Đại tá Nguyễn Văn Châu, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cho biết, việc triển khai hệ thống đăng ký, quản lý lưu trú trực tuyến thông qua ứng dụng VNPT – ORM là một trong những phương pháp đẩy mạnh cái cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và người dân kinh doanh dịch vụ lưu trú.

“Việc khai báo sẽ được thực hiện trực tiếp bằng điện thoại hoặc máy tính thông qua mạng internet. Qua ứng dụng này, doanh nghiệp sẽ cập nhật liên tục tình hình lưu trú tại cơ sở của mình, không mất nhiều thời gian trong việc khai báo thủ công như trước kia. Cùng với đó, cơ quan Công an cũng nắm bắt kịp thời và quản lý một các tốt nhất các hoạt động lưu trú, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn”, ông Nguyễn Văn Châu cho biết thêm.

Hiện tại, Công an tỉnh Bình Dương sẽ triển khai thí điểm tại Công an TP Thủ Dầu Một, Công an Thị xã Thuận An và Công an Thị xã Dĩ An. Sao đó, sẽ tổng kết rút kinh nghiệm triển khai trên địa bàn toàn tỉnh.

Trên địa bàn tình Bình Dương có trên 1,2 triệu lao động, số lượng người ở trọ rất đông nên việc quản lý, khai báo trực tuyến sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các cơ sở lưu trú cũng có thể dễ dàng quảng bá cơ sở lưu trú của mình với khách du lịch thông qua ứng dụng này.