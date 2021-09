Ngày 17-9, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các can, phạm nhân đang được giam giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh.

Theo kế hoạch, từ nay hết ngày 20-9, Công an tỉnh Bình Dương sẽ hoàn thành ba đợt tiêm phòng mũi 1 cho can, phạm nhân.



Can, phạm nhân được khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine. Ảnh: CACC

Trước khi được tiêm, Trại tạm giam đã phối hợp phòng Hậu cần Công an tỉnh khám sàng lọc và giám sát thực hiện tiêm phòng cho can, phạm nhân đảm bảo theo đúng quy định.

Đây là một trong những biện pháp nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, thể hiện tính nhân văn, bảo đảm quyền lợi của người bị tạm giam, tạm giữ và phạm nhân đang thi hành án.



Tất cả các can, phạm nhân đều được tiêm vaccine để phòng chống dịch bệnh. Ảnh: CACC

Được biết, Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng đang phối hợp Trung tâm y tế ở địa phương đồng loạt tổ chức tiêm phòng COVID-19 cho tất cả can, phạm nhân đang được giam giữ ở địa phương mình.