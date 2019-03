Bình Dương tiêu hủy hơn 1,2 tấn thịt heo thối

Ngày 20-3, cơ quan chức năng thị xã Thuận An (Bình Dương) đã tiến hành tiêu hủy hơn 1,2 tấn thịt heo thối được thu giữ tại chợ Đông Đô (phường An Phú, thị xã Thuận An).



Lực lượng chức năng cho biết số thịt heo đều biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối.

Trước đó, sáng cùng ngày đội Quản lý thị trường số 2, Trạm thú y phối hợp với đội Cảnh sát kinh tế (Công an thị xã Thuận An) tiến hành kiểm tra tại chợ Đông Đô. Qua kiểm tra, đoàn liên ngành phát kiện tại đây có 1,2 tấn thịt heo của 7 hộ kinh doanh, không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Theo ghi nhận, số thịt heo này đã biến đổi màu sắc, rỉ nước, đang bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Đoàn liên ngành đã lập biên bản tịch thu toàn bộ số lượng thịt heo và xử phạt các hộ kinh doanh này.



Số thịt heo này được lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy ngay, đề phòng dịch bệnh.

Được biết, trước đó cơ quan chức năng thị xã Thuận An đã nhiều lần phát hiện, lập biên bản tịch thu, tiêu hủy số lượng lớn thịt heo của các hộ kinh doanh thịt heo tại chợ Đông Đô.

Hầu hết, số thịt heo bị tịch thu đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, thịt heo đều bị bốc mùi hôi thối. Thế nhưng, đến nay các hộ kinh doanh này vẫn cố tình vi phạm.