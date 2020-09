Bình Phước: Ba đột phá để thành tỉnh công nghiệp

Kinh tế tăng trưởng vượt bậc Trong nhiệm kỳ vừa qua, các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra đều được Đảng bộ, nhân dân tỉnh Bình Phước triển khai thực hiện quyết liệt. Đã có bước phát triển vượt bậc, thu ngân sách của tỉnh tăng gấp 2 lần so với nghị quyết đề ra, tốc độ tăng thu bình quân đạt 22%/năm, ước tính năm 2020 đạt trên 10 ngàn tỷ đồng. Trong 15 nhóm chỉ tiêu cơ bản, có 8 nhóm chỉ tiêu vượt, 6 nhóm chỉ tiêu đạt, 1 chỉ tiêu gần đạt. Quy mô nền kinh tế đạt trên 68.000 tỉ đồng, tăng gấp 1,64 lần so với năm 2015. GRDP bình quân đầu người đạt 67,3 triệu đồng (tương ứng 3.000 USD) gấp 1,54 lần so với năm 2015. Trong giai đoạn 2016-2020 thu hút đầu tư trong nước được 800 dự án với số vốn đăng ký là 50.000 tỷ đồng. Đầu tư nước ngoài 146 dự án với số vốn đăng ký là 1,44 tỷ USD. Thành lập mới 4.850 doanh nghiệp, 246 hợp tác xã.