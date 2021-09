15 người thoát chết: Không dễ may mắn lần 2!

Thông tin cảnh sát phát hiện 15 người, trong đó có trẻ em, bị nhét trong thùng xe đông lạnh khiến vô số người đau xót, sững sờ. Trên mạng xã hội, rất nhiều người đã phải cảm thán: May mà chưa có thảm kịch! Không may sao được khi lúc công an phát hiện, những người dân đáng thương đều đã vã mồ hôi và có dấu hiệu khó thở sau hành trình hơn 50 km. Thật khó có thể tưởng tượng được hậu quả sẽ thế nào nếu chiếc xe không kịp thời bị phát hiện. 15 người trong xe đông lạnh không chỉ phản ánh sự vô trách nhiệm, tùy tiện với sinh mạng của người khác của (nhóm) người tham gia hoạt động chở người trái phép; mà trên hết, nó phản ánh sự khắc nghiệt của cuộc chiến chống dịch COVID-19 mà Việt Nam đang phải đối mặt. Nhóm người lao động nhập cư từ các tỉnh vùng sâu, vùng xa đến các tỉnh, thành phố lớn đang chịu tổn thương sâu sắc. Như chia sẻ của một trong 15 người, “vẫn biết nằm trong thùng xe đông lạnh đóng kín là liều lĩnh, nguy hiểm nhưng ở lại nguy cơ mắc bệnh COVID-19 còn nguy hiểm hơn”. Rất nhiều người đang phải sống trong các khu nhà lụp xụp, san sát nhau với mật độ dân số đông đang phải đối mặt với các nguy cơ lây nhiễm trước sức công phá của biến thể Delta. Nhiều người trong số họ lo lắng nếu không may nhiễm bệnh trong bối cảnh vaccine khan hiếm, bệnh viện vẫn còn dấu hiệu quá tải thì họ sẽ lâm vào tình thế khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều tuần liên tục giãn cách khiến họ thật sự kiệt quệ, không thể tiếp tục cầm cự, dù Nhà nước có các gói an sinh, hỗ trợ nhưng thực tế cho thấy vẫn còn nhiều người chưa thể tiếp cận vì nhiều lý do khác nhau, như không có giấy tờ, không phải người thường trú hoặc lao động phổ thông không tham gia các loại bảo hiểm để nhận trợ cấp… Quan trọng không kém, lo lắng về nguy cơ nhiễm bệnh, áp lực kinh tế cùng với nỗi nhớ nhà, nhớ người thân khiến tâm lý của họ càng trở nên bất ổn. Có những người phải chịu cảnh người thân mất không thể về chịu tang, con nhỏ xa cha mẹ lâu ngày chưa thể gặp… Sự tích tụ về khó khăn kéo theo sự tích tụ về cảm giác ức chế khiến họ sẵn sàng “phá rào”, thậm chí làm liều. Hôm 10-9, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các địa phương nghiên cứu phương án cho người được đăng ký về quê theo nguyện vọng. Câu chuyện 15 người trong xe đông lạnh cho thấy chỉ đạo của Thủ tướng là cực kỳ quan trọng và cấp bách; hơn nữa, đó là hồi chuông cảnh báo các địa phương phải quyết liệt tổ chức hỗ trợ đưa người dân về quê. Khi giãn cách có thể còn kéo dài, việc tổ chức cho người dân về quê sớm ngày nào thì nguy cơ người dân “phá rào” về quê càng giảm. Không phải lúc nào cũng có thể nói “may mà chưa xảy ra thảm kịch” hai lần! ĐẠI THẮNG