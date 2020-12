Bộ Công an: 100% các xã đã bố trí công an chính quy

Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai chương trình công tác năm 2021.



Báo cáo cho thấy năm 2020, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được rà soát, ban hành mới, sửa đổi, bổ sung bảo đảm liên thông, đồng bộ, phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới, làm cơ sở, hành lang pháp lý cho lực lượng Công an Nhân dân hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tổ chức bộ máy của công an đơn vị, địa phương, nhất là tổ chức bộ máy các đơn vị cấp cục và các học viện, trường Công an Nhân dân tiếp tục được sắp xếp tinh gọn, các mặt công tác công an được nâng lên rõ rệt.

Cùng với đó, Cục Tổ chức cán bộ đã đẩy mạnh bố trí, sắp xếp và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo khung tiêu chuẩn, tiêu chí bốn cấp công an; tăng cường biên chế cho công an cấp cơ sở, đơn vị trực tiếp chiến đấu và bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

"Kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong công tác tổ chức, cán bộ được tăng cường; công tác cải cách, hành chính có nhiều chuyển biến tích cực" - Cục Tổ chức cán bộ nhấn mạnh.

Đặc biệt, Cục Tổ chức cán bộ đã quyết liệt tham mưu thực hiện chủ trương xây dựng Công an xã chính quy, đến nay 100% các xã trên toàn quốc đã bố trí ít nhất năm cán bộ công an chính quy, qua đó tạo những chuyển biến tích cực rõ nét về tình hình an ninh, trật tự ngay tại địa bàn cơ sở…

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương những thành tích, kết quả mà Cục Tổ chức cán bộ đã đạt được.

Bộ trưởng yêu cầu thời gian tới Cục Tổ chức cán bộ cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất kiện toàn tổ chức bộ máy công an các đơn vị, địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong tình hình mới.

Bộ trưởng nhấn mạnh công tác xây dựng Công an xã chính quy, bảo đảm điều kiện về mọi mặt để Công an xã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi một số quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an Nhân dân phù hợp với mô hình, tổ chức bộ máy mới…