Bộ Công an bổ nhiệm tân Giám đốc Công an tỉnh Sơn La

Ngày 13-11, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng về việc điều động và bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.



Theo đó, Đại tá Nguyễn Ngọc Vân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.



Đại tá Nguyễn Ngọc Vân. Ảnh: Công an Phú Thọ

Trước khi được bổ nhiệm giữ cương vị mới, Đại tá Vân là Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, cũng là người trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án liên quan đến đường dây cờ bạc trực tuyến do hai cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa “bảo kê”.

Sau vụ án trên, nhân sự của ba cơ quan công an, viện kiểm sát và tòa án tỉnh Phú Thọ có một số thay đổi: Đại tá Đỗ Văn Hoành, khi đó là Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh thanh tra Bộ Công an. Thẩm phán Nguyễn Thị Thùy Hương, người ngồi ghế chủ tọa phiên tòa sơ thẩm, được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh án TAND tỉnh Phú Thọ.

Ông Lê Xuân Lộc, kiểm sát viên vụ án, lần lượt được bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ rồi Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế VKSND Tối cao.