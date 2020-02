Bộ Công an cảnh báo về tội phạm ma túy người nước ngoài

Các vụ án lớn liên quan người nước ngoài bị triệt phá • Ngày 20-3-2019, C04 phối hợp với các đơn vị bắt 11 người (tám người Trung Quốc, ba người VN) vận chuyển 300 kg ma túy đá. Đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy đá từ Lào qua cửa khẩu Bờ Y về TP.HCM do các nghi phạm người Lào, Trung Quốc câu kết với người VN thực hiện. • Ngày 6-8-2019, C04 cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Kon Tum bắt giữ bảy người Trung Quốc đang có hành vi sản xuất trái phép chất ma túy ở nhà xưởng của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đồng An Viên. Công an thu giữ 140 lít dung dịch sệt (có thành phần methamphetamine), hơn 13 tấn hóa chất, tiền chất và khoảng 20 tấn máy móc, thiết bị để sản xuất trái phép chất ma túy. • Ngày 12-8-2019, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp cùng cơ quan chức năng bắt giữ nam hành khách người Senegal đi trên chuyến bay từ Nigeria qua Ethiopia, Thái Lan rồi đến VN. Người này nuốt tổng cộng 77 viên nén chứa cocain trong bụng.