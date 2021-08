Phần mềm quản lý dân cư vùng dịch do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) vận hành có tên miền https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn.



Giao diện phầm mềm quản lý công dân vùng dịch của Bộ Công an. Ảnh chụp màn hình

C06 cho biết, người dân đăng nhập vào địa chỉ này, thực hiện đăng ký khai báo y tế trên máy tính hoặc điện thoại thông minh, ngay tại nhà hoặc khi đi qua trạm kiểm soát dịch bệnh. Các trường thông tin khai báo tương tự như khai báo qua các ứng dụng lâu nay của Bộ Y tế, Bộ Thông tin truyền thông phát triển có bổ sung thêm địa chỉ thường trú, lưu trú, tạm trú của công dân.

Sau khi nhập đủ thông tin, hệ thống sẽ cấp mã QR cho người khai báo. Người dân sử dụng mã QR này để quét thông tin tại chốt kiểm dịch.

Trong trường hợp công dân không có điện thoại thông minh để khai báo, cán bộ tại chốt kiểm dịch sẽ phát phiếu giấy khai báo y tế theo mẫu thông tin khai báo y tế do Bộ Công an xây dựng thực hiện việc kê khai.

Trung tá Nguyễn Thành Vĩnh, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLDC), cho biết ứng dụng quản lý cư dân vùng dịch được phát triển nên nền tảng CSDLDC nên có độ chính xác cao. Thông tin khai báo, quét mã QR tại mỗi điểm kiểm dịch sẽ được cập nhật về phường, xã nơi người kê khai đi/đến để quản lý kịp thời. Qua đó sẽ thuân lợi trong truy vết lộ trình di chuyển, tiết kiệm chi phí trong công tác phòng chống dịch.

Việc kiểm tra bằng quét mã QR sẽ việc kiểm tra ở các chốt kiểm dịch được nhanh chóng, thuận lợi, hạn chế tình trạng ùn tắc do kiểm tra bằng giấy lâu nay.

Ở giai đoạn đầu này, việc cấp và quản lý việc đi lại của người dân bằng mã QR của Bộ Công an được triển khai ở các vùng dịch. Bước tiếp theo sẽ áp dụng ở các điểm ra, vào đông người như siêu thị, bến tàu xe, quản lý công dân nhập cảnh. Tiến tới sẽ cập nhập các thông tin về tiêm chủng vắc xin COVID-19.

Như vậy, với sự vào cuộc của Bộ Công an, mỗi người dân khả năng sẽ phải sử dụng đồng thời 02 mã QR. Một mã do các ứng dụng phòng chống Covid-19 của Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông phát triển, đã được sử dụng nhiều tháng nay. Một mã của Bộ Công an khi đi qua các chốt kiểm dịch, tới đây là bến xe, siêu thị...

Hiện chưa rõ các cơ quan của Chính phủ có tính tới giải pháp tích hợp, hợp nhất các ứng dụng này cũng như mã QR để tránh gây phiền hà, rắc rối trong sử dụng.